На БелАЭС включена в работу четвертая высоковольтная линия

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Новости
12:41
МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю продовольственного импорта на $16 млн
Регионы
12:41
Гродненские таможенники предотвратили незаконный вывоз раритетных книг
Происшествия
12:37
Назаренко: с контрафактом в ЕАЭС надо разбираться на уровне правоохранительных органов
Экономика
12:37
Петришенко: уравниловка в зарплатах недопустима
Общество
12:32
"Транснефть" приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь
Экономика
12:27
Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке
Регионы
12:24
Скачкообразного роста цен на услуги БЖД в 2020 году не ожидается
Экономика
12:21
Более 370 пересадок почки и 50 сердца выполнено в Беларуси в 2019 году
Общество
12:21
Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки
Происшествия
12:17
Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ
Президент
12:16
В Вороновском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась
Происшествия
12:15
Минздрав проанализирует эффективность передвижных медицинских комплексов
Общество
12:12
Петришенко: реакция белорусских медиков на новые вызовы в эпидситуации в мире должна быть выверенной
Общество
12:08
От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
Президент
11:57
В Антарктиде очень быстро тает снег из-за высокой температуры
В мире
11:50
Лукашенко назначил первых замов в КГБ и МВД
Президент
11:45
Больницы и клиники Беларуси пройдут аккредитацию по стандартам оказания медпомощи
Общество
11:45
Житель Мстиславля похитил более Br10 тыс. с сим-карт
Происшествия
11:34
Дождь с мокрым снегом ожидается в Беларуси 26 февраля
Общество
11:31
Ляшенко: руководителям отраслей нужно больше внимания уделять импортозамещению
Экономика
11:11
Караник: идут переговоры о включении белорусов с СМА в зарубежные программы клинических испытаний
Общество
11:07
Факты снижения зарплаты медикам единичны, проблема оперативно решена - Караник
Общество
11:01
Гранаты и мины времен войны обнаружены под Волковыском
Происшествия
11:01
Братьев-наркоторговцев задержали с поличным в Минске
Происшествия
10:59
Средняя зарплата бюджетников в январе составила Br895,9 - Минтруда
Общество
10:57
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Происшествия
10:50
Двое злоумышленников напали на работника магазина в Молодечно
Происшествия
10:46
Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден - ВОЗ
В мире
10:42
Более 10 млн электронных рецептов выписано в Беларуси в 2019 году
Общество
10:40
Макей: из-за грязной нефти из России и ограничений на вывоз нефтепродуктов экспорт Беларуси снизился более чем на $2 млрд
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25 февраля 2020, 10:22
На БелАЭС включена в работу четвертая высоковольтная линия
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/na-belaes-vkljuchena-v-rabotu-chetvertaja-vysokovoltnaja-linija-10538/
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Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить
Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки
В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей
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