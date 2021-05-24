На БелАЭС завершился этап комплексного опробования первого энергоблока

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской АЭС успешно завершился этап комплексного опробования первого энергоблока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".
Комплексное опробование энергоблока - это заключительный этап опытно-промышленной эксплуатации каждого атомного объекта. Цель данного процесса - подтвердить работоспособность основного оборудования на проектных параметрах в режиме штатной эксплуатации. Успешное завершение данного этапа свидетельствует о готовности энергоблока №1 к промышленной (коммерческой) эксплуатации.
"Продолжительность комплексного опробования - 15 суток, в течение которых блок работает на 100% мощности, - пояснил суть завершенного этапа вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин. - Этап пройден без замечаний от эксплуатирующей организации "Белорусская АЭС". Результаты работы блока на данном этапе станут основой для возможности подписания акта предварительной приемки блока приемочной комиссией и начала промышленной эксплуатации первого энергоблока".
Этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС был открыт 22 декабря 2020 года.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.-0-