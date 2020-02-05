На белорусский строительный рынок выходит Emirates Blue Sky

Застройщики ИООО "Зомекс Инвестмент" и ИООО "Белинте Роба", приняли решение об изменении названий. Теперь компании будут называться Emirates Blue Sky (ИООО "Эмирэйтс Блю Скай", EBS и ООО "Дубай Вотер Фронт", DWF).

Решение принято в связи с планируемым привлечением к масштабному инвестированию в компанию иностранных партнеров. Инвестиции уже начали осуществляться. Этот шаг позволит компаниям в будущем улучшать финансовые инструменты, предоставляемые покупателям недвижимости. В частности, поможет обеспечить дальнейшее развитие длительной беспроцентной рассрочки для приобретения собственного жилья белорусским семьям со стабильным доходом.

Компании "Эмирейтс Блю Скай" и "Дубай Вотер Фронт" участвуют в возведении столичных многофункциональных комплексов "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", бизнес-центра "БК Капитал Палас", построили также еще ряд знаковых объектов столицы.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев"

Бизнес-центр "БК Капитал Палас"