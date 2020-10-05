На БМЗ произвели 50-тысячную тонну фибры

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В сталепроволочном цехе №3 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" выпустили 50-тысячную тонну фибры, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Эта продукция предназначена для армирования бетона. Около 70% выпускаемого объема реализуется на экспорт. В январе-августе текущего года БМЗ экспортировал фибру в шесть стран более чем на $1,2 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года существенно увеличились поставки в Польшу и Сербию. Спрос на продукцию есть также у компаний России, Литвы, Германии и Италии. Фибра, повышающая прочность бетона на 10-15%, востребована и строительными организациями Беларуси.

Фото БМЗ

"Производство нового для БМЗ вида продукции стартовало в 2008 году. Тогда в сталепроволочном цехе №3 запустили в работу холодновысадочные автоматы для выпуска микрофибры и анкерной фибры общей мощностью до 400 т в месяц. Со временем за счет дополнительной установки оборудования производительность участка фибры в зависимости от сортамента увеличилась до 500 т в месяц", - рассказали на предприятии.

В планах на 2021 год - модернизация трех станков цеха для производства экспортной фибры. Ожидаемый прирост - 180 т в месяц.

Как уточнили на заводе, фибра производства БМЗ использовалась при строительстве волнорезов на Панамском канале, а также железнодорожного туннеля в Альпах.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-