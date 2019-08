Экономика На БМЗ произвели 55-миллионную тонну стали Фото БМЗ 21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В электросталеплавильном цехе №1 ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" была выплавлена 55-миллионная тонна стали, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия. Новый производственный рубеж преодолен сегодня в 03.40. Знаковую тонну произвела бригада №2, работающая на дугосталеплавильной печи №1. К этой цели металлурги шли почти 35 лет. "Достижение стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива и результатам постоянного технического перевооружения предприятия. Только за 2013-2018 годы БМЗ инвестировало в возведение, реконструкцию и модернизацию действующего производства почти $1 млрд", - подчеркнули в пресс-службе предприятия. На протяжении последних лет пристальное внимание было уделено и главному производству - электросталеплавильному. Как рассказали на предприятии, первая миллионная тонна стали на БМЗ была получена в сентябре 1986 года, в 2007-м жлобинские металлурги перешагнули рубеж в 25 млн т, а спустя 10 лет удвоили этот результат. По данным за 7 месяцев 2019 года, на Белорусском металлургическом заводе выплавлено более 1,5 млн т стали, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Более 83% выпущенной стали после переработки в прокатных и метизных цехах экспортировано в 63 страны. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. За 35-летнюю историю завод прирастал не только в объемах, но и в качестве и сортаменте. Сейчас БМЗ может производить сталь около 650 марок, 26 из них были освоены в текущем году. В основном это марки, предназначенные для автомобилестроения и изготовления подшипников. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-

