На БУТБ намерена аккредитоваться первая компания из Индии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в ближайшее время может аккредитоваться первая компания из Индии. Соответствующая договоренность достигнута 8 июля по итогам визита в центральный офис БУТБ делегации Dhira Timber Industries - крупного индийского импортера лесопродукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Компания базируется в Дели и поставляет на индийский рынок широкий спектр изделий из древесины: от пиломатериалов и щепы до фанеры и древесно-стружечных плит. По словам коммерческого директора Dhira Timber Industries Рахи Агарвала, решение о выходе на биржевые торги обусловлено тем, что биржа обеспечивает прямой доступ к производителям лесоматериалов, позволяя убрать лишние посреднические звенья.

"Наша компания специализируется на оптовой торговле лесопродукцией, в том числе белорусской, которую мы до недавнего времени покупали через посредников. Поскольку в Индии это очень конкурентная ниша, мы работаем с минимальной торговой надбавкой, зарабатывая на объемах. Поэтому для нас биржевые торги - возможность приобретать ресурс непосредственно у производителей. Таким образом мы рассчитываем существенно повысить маржинальность нашего бизнеса", - подчеркнул индийский бизнесмен.

Во время визита в Беларусь делегация Dhira Timber Industries также намерена посетить Борисовский опытный лесхоз и Бегомльский лесхоз для знакомства с ассортиментом и качественными характеристиками белорусской лесопродукции. Кроме того, запланированы переговоры с УП "Беллесэкспорт" и ОАО "Белорусская лесная компания", на которых будут обсуждены вопросы логистики и предполагаемые объемы закупок.-0-