На БУТБ проданы заготовки банковских карт на Br1,2 млн

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже проданы заготовки банковских карт на Br1,2 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Заготовки платежных банковских карточек на сумму свыше Br1,2 млн приобретены на Белорусской универсальной товарной бирже одним из кредитно-финансовых учреждений страны. Сделка стала крупнейшей по этому виду продукции и вошла в топ-5 сделок, совершенных на биржевой электронной B2B-площадке по реализации товаров промышленного и потребительского назначения", - рассказали в пресс-службе.

В последнее время организации банковского сектора начали заметно активнее участвовать в биржевых торгах, приобретая широкий спектр товаров, необходимых в повседневной деятельности. "На биржевой площадке аккредитованы и работают многие белорусские банки, причем некоторые даже создали отдельные подразделения, которые занимаются исключительно биржевыми торгами. В качестве предметов закупки выступают самые разные товары: от картриджей для принтеров и чековых лент для банкоматов до бронежилетов и сумок для перевозки наличных денежных средств. При этом примерно с конца июля наблюдается рост объемов сделок. Одних только заготовок для банковских карточек за последние полтора месяца продано более чем на Br2 млн. Значительную долю в структуре продаж также занимают расходные материалы для копировальной техники, канцелярские принадлежности и бумага", - рассказали представители биржи.

В целом в январе - августе 2021 года оборот электронной B2B-площадки БУТБ достиг Br338 млн, что на 21% выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольшим спросом пользовались изделия из пластмасс, стройматериалы, оборудование и механизмы.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-