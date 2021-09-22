На БУТБ прошли крупные торги молочным сырьем

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже прошли крупнейшие в текущем году торги сырым коровьим молоком, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В ходе торговой сессии заключено 14 сделок на покупку сырого коровьего молока сортов "Высший" и "Экстра" на сумму более Br10 млн. В целом же по итогам восьми месяцев 2021 года продажи сырого молока через БУТБ выросли на 11%, до Br81,3 млн.

"Молочное сырье входит в пятерку самых востребованных товаров сегмента АПК, которые реализуются на внутреннем рынке через биржевую площадку. Конечно, наибольший интерес к торгам проявляют молокопроизводители, поскольку для них это возможность продать свою продукцию по справедливой рыночной цене, сформированной соотношением спроса и предложения. Например, сейчас на внебиржевом рынке за тонну "Экстры" молочная ферма может получить в среднем 80-85 коп., в то время как на биржевых торгах цена доходит до Br1 и выше. То есть выгода очевидна. В свою очередь молокопереработчики приходят на биржу из-за прозрачности торгового механизма, доступа к поставщикам сырья из различных регионов страны и минимального уровня риска - за эти преимущества они готовы немного переплатить", - прокомментировали в пресс-службе.

За январь - август 2021 года объем реализации сельхозпродукции на биржевых торгах составил в стоимостном выражении Br926 млн, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались шроты масличных культур, кормовые добавки, мясо и сырое молоко. На экспорт преимущественно поставлялось рапсовое масло, молочная продукция, свекловичный жом и дубленый полуфабрикат "вет-блю".

АО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-