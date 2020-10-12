На БУТБ прошли первые сделки по закупке отечественных медицинских масок

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже прошли первые сделки по закупке медицинских масок отечественного производства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Продавцы - предприятия концерна "Беллегпром", с которым у БУТБ имеются договоренности о сотрудничестве. По итогам пилотной торговой сессии продано 1,5 тыс. масок. Всего же за прошедшие две недели на биржевых торгах реализовано более 160 тыс. единиц этой продукции.

Как рассказал начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий, спрос на медицинские маски и другие средства защиты в последнее время заметно вырос. "Не секрет, что в этом году в связи с пандемией рынок средств индивидуальной защиты вырос в разы. Для удовлетворения внутреннего спроса ряд предприятий концерна "Беллегпром" оперативно переориентировался на выпуск этой продукции. Для них биржа готова обеспечить эффективный канал сбыта, и уже первые торги это наглядно продемонстрировали. В свете повышенного спроса на средства индивидуальной защиты считаю это направление весьма перспективным", - отметил представитель БУТБ.

Он также сообщил, что по договоренностям с "Беллегпромом" планируется постепенно расширять ассортимент товаров, выставляемых на торги подведомственными концерну предприятиями. "Размещая заявку на продажу в торговой системе биржи, предприятие, по сути, бесплатно рекламирует свою продукцию. Ведь вход на биржевой товарный рынок для субъектов хозяйствования сегодня бесплатный, а среди аккредитованных у нас 24 тыс. компаний наверняка найдутся потенциальные покупатели. Поэтому чем больше заявок будет поступать от белорусских предприятий, тем выше вероятность оперативно найти деловых партнеров, в том числе за рубежом", - подчеркнул Антон Зарецкий.

Секция промышленных и потребительских товаров работает на бирже с 2009 года. В отличие от других секций здесь реализуется широкая номенклатура готовой продукции, а торги проводятся круглосуточно по мере поступления заявок на покупку и продажу. За девять месяцев 2020 года товарооборот секции составил Br319 млн, в том числе экспорт - Br33 млн.-0-