На БУТБ прошли рекордные торги семенами и средствами защиты растений

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства защиты растений и семена сельхозкультур на сумму порядка Br12 млн реализованы в течение одного торгового дня на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Обеспечить рекордную сумму сделок позволила высокая концентрация поставщиков. В торговых сессиях приняли участие более 60 продавцов, многие из которых являлись непосредственными производителями семенного материала и средств защиты растений. Немаловажную роль сыграла и заинтересованность покупателей в заключении долгосрочных контрактов, что до настоящего времени было нехарактерно для данных видов продукции.

"Особенность прошедших торгов заключается не столько в количестве участников, сколько в их качественном составе. В результате подготовительной работы на торговые сессии удалось привлечь ряд крупных отечественных и зарубежных производителей семян сельскохозяйственных культур, пестицидов и гербицидов. Поэтому вполне логично, что белорусские сельхозпредприятия воспользовались возможностью без посредников удовлетворить свою потребность в данной продукции и заключили годовые контракты", - прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

При этом отмечается заметное увеличение доли частного бизнеса среди участников биржевых торгов.

"Еще осенью 2020 года семена и средства защиты растений на биржевой площадке закупали преимущественно государственные предприятия. В этом году наблюдается иная тенденция - рост количества и объемов сделок, заключаемых частными компаниями. Биржа помогает им экономить время, поскольку в торгах регулярно участвует широкий круг поставщиков, а за счет конкуренции между ними всегда есть возможность совершить закупку на выгодных условиях", - пояснили в пресс-службе.

В 2020 году через БУТБ реализованы средства защиты растений и семена для посева на общую сумму Br53,7 млн, в январе текущего года - Br6,1 млн.-0-