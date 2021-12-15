На БУТБ растет спрос на новогодние товары

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии предстоящих зимних праздников на Белорусской универсальной товарной бирже заметно увеличилось количество заявок на продажу новогодней атрибутики и подарочных наборов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Продукция данной категории в основном представлена на биржевой B2B-площадке по реализации товаров промышленного и потребительского назначения. Больше всего за последнюю неделю выросло предложение светодиодных гирлянд, елочных украшений и сувенирной продукции. В частности, только по осветительным гирляндам в торговой системе БУТБ в настоящее время присутствует более 400 активных заявок.

В пресс-службе отметили, что для некоторых отечественных предприятий и организаций использование биржевой площадки для закупки новогодних товаров стало такой же доброй традицией, как и проведение корпоративных мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года.

"За первые две недели декабря уже совершено порядка 60 сделок по продаже товаров для новогодних и рождественских праздников. При этом экономия средств за счет снижения цены в ходе торгов в среднем достигает 14-17%. С другой стороны, наша площадка служит дополнительным каналом сбыта для отечественных производителей. Например, кондитерские фабрики реализуют на биржевых торгах шоколадные конфеты, печенье, пряники и вафли, в том числе на экспорт", - рассказали в БУТБ.

По итогам 11 месяцев 2021 года сумма сделок на B2B-площадке БУТБ выросла на 19% до Br471 млн. В структуре продаж преобладали товары для строительства, машины, механизмы и оборудование.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-