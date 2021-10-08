На БУТБ растут экспортные цены на продукцию переработки рапса и сахарной свеклы

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже растут экспортные котировки на продукцию переработки рапса и сахарной свеклы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По данным аналитического обзора, подготовленного биржей, в третьем квартале 2021 года цены на продукцию переработки рапса и сахарной свеклы, поставляемую на экспорт через биржевую площадку, продолжили рост, а по некоторым позициям достигли своих максимальных значений.

"Рапсовое масло, как и ранее, остается товаром повышенного спроса, позволяя белорусским экспортерам, по сути, диктовать цены в ходе торгов. Например, если в конце июня нерафинированное масло марки Р первого сорта торговалось у отметки $1,2 тыс. за тонну, то в сентябре цены уже превысили $1,4 тыс. А в целом с начала года эта товарная позиция подорожала на 40%. При этом в натуральном выражении объем биржевых сделок за 9 месяцев вырос в полтора раза до 40 тыс. т, а в денежном - в 2,4 раза до $48 млн", - сообщили в пресс-службе БУТБ.

В качестве основного драйвера роста экспортных котировок биржевые аналитики указывают повышенный спрос на белорусское рапсовое масло в странах Европы, куда поставляется львиная доля этой продукции. "Европа традиционно является основным рынком сбыта отечественного рапсового масла, и уровень цен на эту продукцию определяется в первую очередь спросом со стороны покупателей из данного региона. В этом отношении ситуация для белорусских экспортеров складывается достаточно благоприятная, так как урожай рапса в Евросоюзе ожидается невысокий, а объем потребления наоборот заметно превосходит прошлогодний. Исходя из этого, есть все основания полагать, что восходящий ценовой тренд на биржевых торгах рапсовым маслом сохранится и в четвертом квартале", - прокомментировали в пресс-службе биржи.

Рост экспортных котировок был характерен и для свекловичного жома, продажи которого за рубеж возобновились в третьем квартале. В частности, в сентябре цены достигли своего максимума за все время проведения торгов данной продукцией - 192 евро за тонну, и по сравнению с сентябрем прошлого года увеличились в 1,6 раза. С учетом продаж мелассы по итогам 9 месяцев 2021 года общий объем реализации данной продукции уже в 4 раза превзошел показатель всего прошлого года и составил 81 тыс. т. Жом преимущественно экспортировался в Литву и Нидерланды, а меласса - в Латвию, Литву и Россию. Высокий спрос на эти товарные позиции прогнозируется и в течение четвертого квартала, добавили в БУТБ.-0-