20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На электронные счетчики электроэнергии в Беларуси уже перевели 60% потребителей, полностью завершить эту работу планируется к 2023 году, сообщил сегодня журналистам начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго" Виктор Житкевич, передает корреспондент БЕЛТА. "Энергоснабжающие организации взяли обязательство за собственные средства до 2023 года весь индукционный учет заменить на электронный. Сегодня в Беларуси из общего объема счетчиков в 4,6 млн уже около 60% - электронного учета", - отметил Виктор Житкевич. Он напомнил, что программа модернизации счетчиков принята в ГПО "Белэнерго" в 2016 году. На тот момент в Беларуси было около 3,5 млн индукционных счетчиков. На вопрос о задолженности населения за электроэнергию Виктор Житкевич ответил, что ее практически нет. Это связано с тем, сколько электроэнергии население потребляет, практически столько и оплачивает. "Граждане самостоятельно снимают показания счетчика электроэнергии и используют их для оплаты. Кто-то недоплачивает, но кто-то добровольно платит вперед, поэтому в среднем оплата составляет примерно 100%", - пояснил он.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!