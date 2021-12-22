На форумах и выставках "Белинтерэкспо" отечественные предприятия подписали контракты на $80 млн

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия подписали в 2021 году 86 соглашений и контрактов на сумму свыше $80 млн в ходе и по итогу участия в выставках и форумах, организованных "Белинтерэкспо". Об этом сообщили БЕЛТА в выставочном предприятии БелТПП.

Как отметили в компании, в том числе в рамках национальных экспозиций были подписаны соглашения и контракты на сумму $15,4 млн. "Наиболее результативными по суммам подписанных контрактов были белорусские экспозиции в рамках выставок "Химия" в Москве - $29,3 млн, "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане", UzProdExpo/UzAgro Expo в Узбекистане, FoodExpo Kazakhstan - по $13 млн, Gulfood - $7 млн, "Иннопром" в Екатеринбурге - $2,2 млн. В отраслевом разрезе наиболее крупные суммы контрактов на выставках отмечены у предприятий нефтехимического сектора, машиностроения и пищевой промышленности", - рассказали в "Белинтерэкспо".

В 2021 году данное выставочное предприятие выступило оператором 25 выставок и экспозиций в 11 странах: Азербайджане, Армении, Беларуси, Китае, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Сербии, Сирии, Таджикистане и Узбекистане. Четыре мероприятия являлись частью плана национальных выставок и экспозиций: выставки в ОАЭ, Китае, России, Казахстане. Помимо национальных мероприятий, проведено в инициативном порядке и без бюджетной поддержки 18 экспозиций за рубежом.

Кроме того проведено три мероприятия в Беларуси: выставки "День белорусской науки-2021" и "Пояс единства", а также экспозиция НАН Беларуси на выставке "Белагро".

В проведенных за рубежом экспозициях, организованных "Белинтерэкспо", приняли участие 162 организации. "А с учетом того, что некоторые предприятия участвовали более одного раза, количество участий составило 300", - добавили в компании.

Общая выставочная площадь белорусских экспозиций более 2,4 тыс. кв.м: 1,6 тыс. кв.м в павильонах и 830 кв.м на открытых площадках.

"Наибольшую активность в выставках за рубежом проявили предприятия пищевой промышленности, а также подведомственные предприятия концерна "Белгоспищепром". Также значительную активность проявили предприятия Министерства промышленности, организации научно-технологической направленности: ГКНТ, Министерство образования, НАН Беларуси. Активно участвовали в выставках предприятия концерна "Белнефтехим". В экспозициях приняли участие 10 предприятий частной формы собственности", - сообщили в "Белинтерэкспо".

"В этом году нами опробован формат гибридного участия в выставках. Так, в рамках белорусских экспозиций на выставках Gulfood в Дубае и "Иннопром" в Екатеринбурге было создано виртуальное зеркало экспозиции, позволявшее в онлайн-режиме следить за мероприятием, ознакомиться с экспонатами, назначить встречи с экспонентами. Трижды был реализован формат дистанционного участия - на выставках в Азербайджане, Китае и Сирии. В этом случае представители нашей компании организовывали переговоры предприятий-участников с потенциальными зарубежными партнерами посредством видеосвязи", - рассказали на выставочном предприятии БелТПП.

"Сформированный нами календарь выставок за рубежом на 2022 год включает в себя более 100 выставок в различных странах мира. Мы работаем для того, чтобы белорусские предприятия находили деловых партнеров и развивали экспортную географию своего бизнеса", - подчеркнули в "Белинтерэкспо".-0-