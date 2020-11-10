На госсортоиспытание за последние годы передано более 140 новых сортов растений - Лужинский

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние годы создано и передано на государственное испытание более 140 новых сортов растений. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Новые агропромышленные технологии: вклад белорусских ученых в развитие сельского хозяйства" заместитель генерального директора по научной работе и производству НПЦ по земледелию НАН Дмитрий Лужинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние годы создано и передано на государственное сортоиспытание более 140 новых высокопродуктивных, экологически безопасных сортов растений.Это озимая яровая пшеница, озимый яровой тритикале, ячмень озимый и яровой, гречиха, более 20 сортов многолетних трав как злаковых, так и бобовых", - сказал Дмитрий Лужинский.

По его словам, использование этих сортов позволяет на 5-15% поднять урожайность, значительно сэкономить на элементах интенсификации - минеральных удобрениях. "Также они обладают генами устойчивости к самым распространенным заболеваниям. Например, практически все наши отечественные сорта ячменя устойчивы к такому заболеванию, как мучнистая роса", - добавил он. В этом году широкое распространение получил новый сорт озимой пшеницы "Амелия". "Сорт уникальный, обладает очень крупным зерном, а также является хлебопекарным, из муки такого зерна можно выпекать качественный белый хлеб", - рассказал заместитель гендиректора.

Говоря о крупяных культурах, он отметил, что в Беларуси особое внимание нужно уделить выращиванию проса.

"В южных районах оно должно занять достойное место и заменить такие влаголюбивые культуры, как ячмень, овес. Качество корма как из зерна, так из зеленой массы проса - очень хорошие", - пояснил заместитель гендиректора.

В стране наблюдается увеличение посевов люцерны. "Эта культура засухоустойчивая. Она способна давать до трех-четырех укосов в год. Причем ее белок хорошо усваивается животными. Но одну люцерну сложно выращивать, поэтому ее нужно возделывать в смесях со злаковыми травами, которые обогащают ее сахаром и позволяют хорошо силосовать смесь, - констатировал он. - Центром созданы новые сорта злаковых трав, которые позволяют при возделывании с люцерной получать полностью сбалансированный по сахару и белку корм и иметь максимальный выход кормовых единиц с гектара площади. Эта смесь может выращиваться на одном месте от трех до пяти лет. Это хороший вариант для расширения посевов такой продуктивной культуры, как люцерна".

Он добавил, что Беларусь - животноводческая страна, и наша задача - обеспечить скот качественными, полноценными кормами, уменьшить завоз элементов дополнительного питания из-за пределов республики. "Для этого мы ведем разработки по внедрению в сельское хозяйство высокобелковых культур на основе зернобобовых культур и многолетних бобовых трав", - подытожил Дмитрий Лужинский.-0-