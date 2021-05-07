На "Гродно Азоте" остановят на ремонт два цеха

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" готовятся к остановочным ремонтам в цехах "Аммиак-4" и "Карбамид-4". Информация об этом размещена на портале предприятия, сообщает БЕЛТА.

Подготовку к ремонту обсудили на совещании с участием генерального директора Игоря Ляшенко и главного инженера Сергея Силивоника.

Ремонт в цехах, как планируется, начнется 18 июня. Его продолжительность составит 25 суток. Сейчас ведутся организационные работы. В частности, определено необходимое количество персонала, как собственного, так и командированного из других цехов, для реализации запланированного. Это почти 200 человек. Обозначены исполнители работ, обеспечивается комплектность сырьем, инструментом и оборудованием.-0-