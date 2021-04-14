На "Гродно Азоте" рассказали о планах по модернизации производства

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" реконструируют цеха "Аммиак-3" и "Аммиак-4" и построят новый комплекс "Карбамида" мощностью 1 тыс. т в сутки. Планы по модернизации производства обсудили во время расширенного директорского оперативного совещания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Во время совещания заместитель главного инженера по производству Виктор Михневич доложил о выполнении карты модернизации действующего производства, включающую реконструкцию цеха "Аммиак-4". Она предусматривает на первом этапе увеличение мощности производства до 1,75 тыс. т в сутки. Предварительный срок реализации проекта - 2023 год.

"В связи со строительством нового азотного комплекса на этапы разбита и реконструкция цеха "Аммиак-3". На первом из них предусмотрено достижение мощности до 1,8 тыс. т в стуки. Все эти мероприятия позволят вырабатывать на 600 т аммиака в сутки больше. Также программой предусматривается строительство нового комплекса "Карбамида" мощностью 1 тыс. т в сутки, который планируется реализовать после реконструкции цехов "Аммиак-3" и "Аммиак-4", - сообщили на предприятии.

Также во время совещания рассказали об итоговых показателях работы в первом квартале 2021 года, заработной плате и задачах на второй квартал. Отмечается, что предприятием перевыполняются доведенные бизнес-планом ключевые показатели по рентабельности продаж и экспорту товаров. Средняя заработная плата в ОАО "Гродно Азот" превысила Br1,8 тыс.

О планах на производство в 2022 году рассказали и в филиале "Завод Химволокно". Филиал в будущем году планирует увеличивать объемы производства и работать в направлении повышения заработной платы. Предприятием будет продолжена работа по оптимизации производства.-0-