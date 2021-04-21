На "Гродно Азоте" включены в работу цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4"

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" включены в работу цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4", говорится в сообщении, размещенном на портале газеты предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Вчера вечером в 23.30 цех "Аммиак-4" был включен в работу и вышел на регламентные нагрузки. Последовательно был запущен и цех "Карбамид-4", - отметили на предприятии.

Внеплановая остановка оборудования цеха "Аммиак-4" произошла 19 апреля около 14.35. Причиной этому стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении планового обслуживания. Ситуация также повлекла остановку технологически связанного цеха "Карбамид-4".-0-