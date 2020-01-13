На "Камволе" создается производство суконных тканей

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадях ОАО "Камволь" создается производство суконных тканей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром", комментируя указ от 31 декабря 2019 года №505 об организации производства суконных тканей в ОАО "Камволь", который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Мощность планируемого производства - 1 млн погонных метров в год. Выход производства на проектную мощность ожидается в 2024 году. Бренд крупнейшей белорусской текстильной компании "Сукно" будет сохранен.

Как пояснили в пресс-службе "Беллегпрома", данный проект является наиболее эффективным вариантом создания в стране современного суконного производства, так как позволяет минимизировать сырьевые и сбытовые риски, обеспечить эффективное использование производственных площадей "Камволя", сократить затраты на оборудование.

"Камволь" выбран в качестве площадки как предприятие с похожими технологиями производства. По оборудованию видим до 20% интеграции", - комментировала ранее принятое решение председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина.

Помимо этого предполагается, что результативность повысится за счет эффективного использования энергетических и сырьевых ресурсов на объединенном производстве, а также сокращения управленческого и вспомогательного персонала.

Для организации суконного производства указом предусмотрено выделение Br65,8 млн из средств инновационного фонда Мингорисполкома в 2020-2021 годах.

В части, касающейся ОАО "Камволь", указ №505 предусматривает реструктуризацию задолженности по кредитам путем изменения сроков погашения кредитных обязательств до 2030 года и с заменой валюты с евро на белорусские рубли. В 2020 году Беларусбанку будут предоставлены гарантии правительства по погашению задолженности предприятия.

Персональная ответственность за реализацию указа возложена на генерального директора ОАО "Камволь", председателя "Беллегпрома" и вице-премьера, курирующего деятельность концерна.-0-