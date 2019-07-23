На комплексе H-Oil Мозырского НПЗ завершается строительство конденсатной станции

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil на Мозырском НПЗ завершается строительство районной конденсатной станции (РКС-6), сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

РКС-6 является частью инфраструктуры комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Станция с установкой очистки парового конденсата предназначена для сбора, охлаждения и перекачки конденсата, поступающего от технологических установок комплекса H-Oil и объектов общезаводского хозяйства, а также для нагрева и циркуляции воды сантеплофикации и промтеплофикации.

Здесь уже смонтированы металлоконструкции, на которых установлены три горизонтальные емкости приема чистого и загрязненного конденсата, подогреватель воды промтеплофикации, аппараты воздушного охлаждения. Смонтирован, испытан и готовится к покраске резервуар кальцинированной соды.

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает в себя комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком, нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%.

Прогнозная стоимость составляет более $1,2 млрд. В настоящий момент профинансировано 93% общей стоимости. Смонтировано 97% оборудования. Из 21 объекта общезаводского хозяйства строительная готовность больше 90% отмечена уже по 12 объектам, два объекта сданы и три полностью готовы к сдаче в эксплуатацию.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-