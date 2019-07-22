На ММЗ рассказали о мерах по оперативному ремонту двигателей для сельхозтехники во время уборочной

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском моторном заводе определены меры по обеспечению работоспособности фирменных двигателей, установленных на технику белорусского производства и находящихся в эксплуатации сельскохозяйственной отрасли во время уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Управляющая компания холдинга "ММЗ".

Более 54 тыс. единиц техники на полях (тракторы МТЗ, комбайны "Гомсельмаш", погрузчики "Амкодор", автомобили МАЗ) оснащены двигателями производства Минского моторного завода. При этом 27 281 единица техники является гарантийной. "Чтобы обеспечить работоспособность двигателей производства ММЗ и исключить простой сельхозтехники в период уборочной кампании, на предприятии создан штаб из технических специалистов и назначены ответственные по каждой области. Их задача - оперативно решать вопросы, связанные с поломкой техники в полях, и организовывать оперативное устранение неполадок с выездом на место. На предприятии создан неснижаемый запас деталей, узлов и комплектующих, обеспечивающий возможность оперативно восстановить двигатели - в течение одних суток, включая выходные и праздничные дни. При необходимости приемка и ремонт двигателей производятся круглосуточно с выполнением заказа не позднее одних суток и последующей гарантией работоспособности в течение одного года", - рассказали в пресс-службе.

Для оперативного устранения отказов гарантийных двигателей на местах из числа специалистов ММЗ созданы три мобильные бригады. Три дежурных автомобиля обеспечивают возможность выезда бригад в течение часа в регионы эксплуатации техники в режиме 24/7. Специалисты мобильных бригад доступны по сотовой связи круглосуточно, контактные телефоны указаны на официальном сайте ММЗ. Значительную часть работ по восстановлению гарантийных двигателей традиционно выполняют сервисные центры, которые в течение суток обеспечиваются со стороны ММЗ бесплатным гарантийным комплектом или подменными двигателями.

Минский моторный завод, которому в 2018 году исполнилось 55 лет, специализируется на разработке и производстве современных трех-, четырех-, шести-, восьмицилиндровых дизельных двигателей в диапазоне мощностей от 35 до 460 л.с. Двигатели поставляют на производственные конвейеры 49 предприятий Беларуси, России, других стран СНГ и дальнего зарубежья.-0-