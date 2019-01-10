На Мозырском НПЗ начали выпуск нового вида продукции для нефтехимических производств

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ начали выпуск нового вида продукции, предназначенного в качестве сырья для нефтехимических производств, - кубового продукта комбинированной установки каталитического крекинга, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Освоить выпуск новой продукции удалось благодаря оптимизации техпроцессов на производстве товарного мазута и режимов работы технологических объектов. Кроме того, благодаря техническим решениям специалистов завода улучшены качественные характеристики товарного мазута.
"Новый продукт предназначен для использования в качестве сырья для нефтехимических процессов, производства технического углерода (сажи)", - пояснили специалисты.
Сейчас кубовый продукт комбинированной установки каталитического крекинга поставляется в Россию. Также прорабатывается вопрос его экспорта и в другие страны.
Как сообщалось ранее, на Мозырском НПЗ впервые в Беларуси выпустили бензин с октановым числом 100. Новый бензин можно использовать в любых стандартных автомобилях. При использовании АИ-100-К5-Евро повышается КПД двигателя, что приводит к улучшению скоростных характеристик автомобиля. Как ожидается, новый вид бензина станет доступен на белорусских заправках, а также будет поставляться на экспорт.-0-
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