На Мозырском НПЗ организовано круглосуточное дополнительное обследование оборудования

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ после выхода из строя из-за некачественной российской нефти части оборудования организовано круглосуточное дополнительное обследование всех потенциально опасных участков. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главного инженера предприятия Дмитрий Шурпач, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительное обследование проводится ежедневно в круглосуточном режиме. В таком же режиме ведут и ремонтные работы после выявления 20 апреля пропуска теплообменной трубки аппарата воздушного охлаждения ХК-105 на установке ЛК-6У №2 секции С-100.

В течение последних нескольких дней мозырский завод перерабатывает нефть сорта Urals c повышенным содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью, что влияет на работоспособность оборудования. "На заводе организован усиленный контроль и за работой оборудования, и за ведением технологического режима, чтобы принимать оперативные решения. Увеличена подача реагентов, которые уменьшают воздействие коррозионного износа", - пояснил Дмитрий Шурпач.

Несмотря на возникшие трудности, связанные с коррозией оборудования, завод продолжает выпускать весь ассортимент товарных продуктов, соответствующих национальным и европейским стандартам, добавил заместитель главного инженера.-0-

Фото Сергея Холодилина