На Мозырском НПЗ промывают оборудование, к переработке чистой нефти пока не приступили

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ к переработке чистой нефти еще не приступили, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Сейчас на Мозырском НПЗ идет промывка оборудования от некачественной нефти. Переработка чистой нефти еще не начата", - проинформировали в концерне.

"Белнефтехим" 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.-0-