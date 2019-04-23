На Мозырском НПЗ снижена загрузка мощностей на 40%

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ из-за поступления некачественной российской нефти снижена загрузка мощностей на 40%. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время вынужденно была снижена загрузка и в ОАО "Нафтан", и на Мозырском НПЗ. Мы пошли на снижение загрузки примерно на 40% на мозырском заводе и примерно на 50% - на "Нафтане", - отметил Владимир Сизов.
Он также пояснил, что сейчас принимаются меры по минимизации поставки сырья с качеством, не соответствующим ГОСТу, путем разбавления его другими сортами нефти, в том числе поставляемыми по железной дороге. "Предварительного уведомления о том, что будет поступать нефть несоответствующего качества, мы не получали", - уточнил заместитель председателя "Белнефтехима".
С 20 апреля на Мозырском НПЗ выявлены пропуски на 11 теплообменных трубках аппаратов воздушного охлаждения на установке ЛК-6У №2 секции С-100, оперативный ремонт которых ведется в круглосуточном режиме непосредственно на установке. Размер ущерба установят после капитального ремонта, когда будет понятно внутреннее состояние реакторных блоков и трубопроводов.
"Сейчас руководство концерна находится в Москве, проводятся переговоры с российской компанией "Транснефть", чтобы на первом этапе наладить оперативный обмен информацией, понимать и прогнозировать сроки завершения поставки нефти, которая не соответствует по ГОСТу техническим параметрам", - пояснил Владимир Сизов.
Проведение капитального ремонта на двух заводах запланировано на август-октябрь.-0-
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