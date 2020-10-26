На Мозырском НПЗ завершается строительство установки производства серы комплекса H-Oil

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Практически завершены строительно-монтажные работы на установке производства серы, входящей в состав комплекса H-Oil на Мозырском НПЗ. Ее готовность - 99%, сообщили БЕЛТА на предприятии.

С каждым днем все ближе окончание строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ. Так, установка производства водорода фактически готова к вводу в эксплуатацию, здесь в активную фазу вступили пусковые операции. Также на 100% завершены объекты общезаводского хозяйства.

Готовность комбинированной установки гидрокрекинга - главной на комплексе H-Oil - 80%. Сейчас здесь ведутся строительно-монтажные работы, проводятся гидроиспытания технологических трубопроводов, изоляционные, электротехнические операции, монтаж контрольно-измерительных приборов.

Как уточнили на предприятии, комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков обеспечен электроэнергией и теплоснабжением.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется более чем в 20 стран.-0-