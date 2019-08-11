На Мозырском НПЗ завершают строительство установки производства водорода комплекса H-Oil

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ завершают строительство установки производства водорода (УПВ), которая входит в состав комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В конце июля завершен монтаж дымовой трубы одной из печей УПВ. Сейчас ведется обвязка печи технологическими трубопроводами.

Ранее в печах установки производства водорода были смонтированы 132 реакционные трубы. В них будет происходить процесс парового риформинга при температуре более 800 градусов. "Этим обусловлено применение высокотехнологичных материалов в изготовлении самих реакционных труб и привлечение исключительно высококвалифицированного персонала к их сварке, монтажу и контролю качества выполняемых работ", - пояснили на предприятии.

Пусконаладочные работы активно ведутся в здании компрессорной УПВ, где уже смонтировано все технологическое оборудование. Ведется настройка и обкатка смазочной и охлаждающей систем, производится наладка систем управления компрессорами, электрических систем, а также проверка работы блокировок.

"Cтроительство установки производства водорода комплекса Н-Оіl выходит на финишную прямую", - резюмировали на предприятии.

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает в себя комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком, нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость составляет более $1,2 млрд.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-