На МПЗ завершили десятилетнюю программу техперевооружения

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском подшипниковом заводе завершили программу технического перевооружения, реализация которой была начата еще в 2010 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на предприятии.

Сегодня на МПЗ ввели в строй инновационную газонагревательную печь "ЧИФИ" ГКМ 2000/1. Она стала заключительной, 41-й единицей, нового и модернизированного оборудования, предусмотренного программой технического перевооружения предприятия. "Работы по ней начались еще в далеком 2010 году. Завершить программу предполагалось в течение нескольких лет. С приходом Анатолия Савенка, который возглавил МПЗ в октябре 2019 года, инновационные работы обрели второе дыхание. И 2021 год Минский подшипниковый завод встречает технически перевооруженным", - подчеркнули на предприятии.

"Общие затраты на проведение модернизации составили 44 млн евро. Выполнены все 26 мероприятий программы, что поднимает производственный процесс на Минском подшипниковом заводе на новый технологический уровень, соответствующий мировому, - сказал генеральный директор МПЗ Анатолий Савенок. - Также завершение программы - это преддверие большой работы по наращиванию мощностей, выводу из эксплуатации устаревшего оборудования, укреплению наших конкурентных преимуществ на международных рынках за счет инновационной составляющей".

Минский подшипниковый завод - предприятие полного технологического цикла: начиная от получения заготовок отдельных деталей, их дальнейшей механической обработки и заканчивая окончательной сборкой готовой продукции. Высокий уровень качества производимых подшипников подтверждается собственной аккредитованной испытательной лабораторией. Под торговой маркой MPZ предприятие выпускает надежную и долговечную продукцию, которая находит широкое применение у потребителей как в Беларуси, так и за рубежом.-0-