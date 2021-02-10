На МТЗ растет доля инновационной продукции

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в 2020 году увеличил удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки до 54,3%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Удельный вес инновационной продукции - важнейший показатель для современного предприятия. У нас это значит, что каждый второй выпущенный трактор - из новой линейки или модернизированный. Для сравнения: годом ранее удельный вес инновационной продукции составлял 42,1%", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" по финансовым и экономическим вопросам Дмитрий Морозов.

По его словам, Минский тракторный завод в 2020 году произвел продукции почти на Br1,7 млрд. Темп роста производства в действующих ценах - 112,5%.

Дмитрий Морозов также отметил увеличение рентабельности продаж: с 10,4% в 2019 году до 15,5% в 2020-м. При этом прибыль от продажи продукции составила порядка Br290 млн, что на 62,7% выше, чем в 2019 году. Прибыль от текущей деятельности превысила Br235 млн, чистая прибыль получена в размере Br6,9 млн.

"Генеральный директор установил задание по снижению затрат на производство продукции, работ, услуг. По итогам года экономия ресурсов составила 7,5%, и резервы еще имеются", - констатировал заместитель гендиректора.

Он подчеркнул: на МТЗ темп роста выручки на одного работающего превышает темп роста зарплаты. "Это стало основанием для увеличения с 1 февраля нынешнего года тарифной ставки первого разряда в среднем по заводу на 10%", - сказал Дмитрий Морозов. В 2020 году среднемесячная зарплата по предприятию составила Br1,4 тыс.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-