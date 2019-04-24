На "Нафтан" началась прокачка нефти по северной ветке "Дружбы"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Нафтан" началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке "Дружбы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Сегодня началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода (Сургут-Полоцк). Объем прокачки обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке", - сообщили в концерне. Нефть предназначена для переработки на "Нафтане".

ОАО "Полоцктранснефть Дружба" получило нефть на своих узлах учета.

На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней. "Качество нефти на данный момент не улучшилось", - проинформировали в "Белнефтехиме".

Как сообщалось, произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ.-0-