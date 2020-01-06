На "Нафтане" идет переработка нефти из РФ, на Мозырский НПЗ поставок пока нет - "Белнефтехим"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Нафтане" идет переработка нефти из РФ, на Мозырский НПЗ нефть еще не поступала, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Нефть на "Нафтан" поступает, началась ее переработка. С 17.00 4 января на Нафтан поступило 26,5 тыс. т нефти. Сохраняется минимальная загрузка предприятия", - проинформировали в "Белнефтехиме".

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с РФ на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, в этот же день нефть начала поступать на "Нафтан".-0-