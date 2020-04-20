20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Нежинском ГОКе добыта первая соль, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий".

"Славкалий" продолжает активные шахтостроительные работы на Нежинском ГОКе. Механизированные комплексы "Ульяна" и "Ольга" достигли на глубине отметки минус 567 м, встретив первый слой каменной соли", - сообщали в компании.

На строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется механизированным способом с помощью машин SBR, изготовленных в Германии по заказу "Славкалия". "Технология не имеет аналогов в Европе. Заменяет ручной труд в шахте, не требует применения взрывчатки, высокоэффективна и экологична", - отметили в пресс-службе.

В июле 2019 года, когда машины "Ульяна" (клетевой шахтный ствол) и "Ольга" (скиповой шахтный ствол) прошли участок с водоносными горизонтами до отметки минус 327 м, на объекте выполнялся монтаж тюбинговой колонны, а затем тампонаж закрепного пространства. В январе текущего года работы по обеспечению устойчивого крепления шахтных стволов были завершены, механизированные комплексы SBR возобновили работу.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Проект реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-

Фото ИООО "Славкалий"