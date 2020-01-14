На организованных "Белинтерэкспо" зарубежных выставках в 2019 году заключено контрактов на $217,6 млн

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма контрактов, заключенных во время участия белорусских компаний в зарубежных выставках, оператором которых стало унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, в 2019 году превысила $217 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Евгений Введенский, передает корреспондент БЕЛТА.

Евгений Введенский отметил, что в 2019 году "Белинтерэкспо" выступило оператором 34 выставок и экспозиций за рубежом. Это на треть больше, чем в 2018-м. В частности, впервые были организованы экспозиции в таких странах, как Ангола, Нигерия, Зимбабве, Монголия. Половина мероприятий проведена в странах дальней дуги. "Что касается оценки результатов участия в этих мероприятиях, то известные нам подписанные контракты суммарно оцениваются в $217,6 млн", - сказал Евгений Введенский.

Наиболее результативным, по его словам, для отечественных компаний стало участие в международной выставке China International Import Expo в Шанхае (Китай), во время которой были заключены контракты почти на $173 млн. Суммы контрактов, подписанных на международных выставках Gulfood в Дубае (ОАЭ) и Made in Belarus в Алматы (Казахстан), составили по $12 млн.

При этом Евгений Введенский обратил внимание, что зачастую на самих выставках устанавливаются лишь первые контакты, далее следует период переговоров, и только после этого могут быть заключены контракты. "Таким образом, цифры многократно увеличиваются", - отметил он.

Всего в проведенных в 2019 году мероприятиях за рубежом приняли участие 254 белорусских предприятия. Некоторые из них неоднократно. Общая выставочная площадь белорусских экспозиций во время всех этих форумов составила более 5 тыс. кв.м.

Наивысший интерес к подобным мероприятиям, по данным "Белинтерэкспо", проявляют компании таких отраслей, как производство продуктов питания и напитков, деревообработка, машиностроение, химия и нефтехимия, здравоохранение, фармацевтика, транспорт и логистика. Часто представляются за рубежом и научные разработки и технологии.

"Наши экспозиции являются уже больше, чем просто выставочными мероприятиями, - отметил Евгений Введенский. - Это серьезная маркетинговая поддержка. Мы снабжаем все наши предприятия информацией о рынке страны, которую они планируют посетить, о ценовой политике, потенциальных партнерах. Приглашаем этих потенциальных партнеров, ведем рекламную и информационную кампанию, организуем ряд мероприятий, таких как семинары-консультации, роуд-шоу, где можно получить необходимую информацию, B2B-семинары, а также посещение различных производственных и торговых предприятий".

Сейчас идет работа над совершенствованием концепции участия Беларуси в выставках за рубежом, отметил директор "Белинтерэкспо". "Скорее всего, она претерпит серьезные изменения, и наши экспозиции национальных производителей будут называться иначе. Это будут экспортные миссии Беларуси, что в большей мере отразит суть того, что мы делаем".-0-