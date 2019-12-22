На отработку механизма ограничения поставок с/х продукции Беларуси и России понадобится до полугода - Дворник

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для того, чтобы отработать механизм ввода и снятия ограничений на поставки продукции сельхозпредприятий, Беларуси и России может понадобиться от двух-трех месяцев до полугода. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Вице-премьер напомнил, что поручение о необходимости проработки соответствующего механизма было дано по итогам встречи президентов двух стран в Сочи в начале декабря этого года.

"Порядок мы отрабатываем, договоренность между министерствами сельского хозяйства двух стран есть, поэтому в дорожную карту этот пункт уже включен, - сказал Владимир Дворник. - Я думаю, в течение полугода или двух-трех месяцев мы четко отработаем порядок закрытия и открытия предприятий (для поставок стране-соседке - прим. БЕЛТА)".

Это, по словам вице-премьера, позволит избежать "непонятных ситуаций", когда отечественным предприятиям не удается снять ограничения на поставки своей продукции в РФ в течение года. "Эта тема будет снята", - уверен Владимир Дворник.

Сегодня ограничения на поставки продукции действуют в отношении порядка 60 белорусских предприятий - производителей мясной и молочной продукции. Полностью закрыты только около 20 из них, все остальные - частично, отметил Владимир Дворник.-0-