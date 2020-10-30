На первом блоке БелАЭС выполнен пробный пуск турбины

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом блоке Белорусской АЭС выполнен пробный пуск турбины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Успешно осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений - 3 тыс. оборотов в минуту", - сообщили в пресс-службе.

Пуск турбины - одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.

"Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины на холостом ходу и генератора перед включением в сеть", - прокомментировал вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

График пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной мощности). Всего на этапе физического пуска было выполнено более 50 физических измерений, подтвердивших соответствие ядерно-физических характеристик реакторной установки проектным. 23 октября ГП "Белорусская АЭС" и АО ИК "АСЭ" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") получили разрешение МЧС Беларуси на выполнение работ по этапной программе энергетического пуска энергоблока №1.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная особенность энергоблока - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Энергетический пуск первого блока БелАЭС планируется в ноябре этого года.-0-