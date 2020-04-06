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06 апреля 2020, 16:20

На первом блоке БелАЭС завершены испытания систем безопасности

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Строительство АЭС в Беларуси"
На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения на собственные нужды
Второй шунтирующий реактор БелАЭС включен в работу

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На энергоблоке №1 Белорусской АЭС успешно выполнены комплексные испытания технологических систем безопасности, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" (АСЭ).

Комплексные испытания технологических систем безопасности - один из важнейших этапов горячей обкатки реакторной установки. Во время испытаний проверен автоматический запуск всех четырех дизель-генераторных установок системы аварийного и одной установки системы нормального электроснабжения. Проверена также работоспособность механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности.

"Испытания прошли успешно, без замечаний, с первого раза. Критерии успешности в соответствии с программами пусконаладочных работ достигнуты, - отметил вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. - Данные испытания практически завершают фазу горячей обкатки на энергоблоке №1, нам остается выполнить только несколько испытаний при дренировании первого контура".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-

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