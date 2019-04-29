29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом блоке Белорусской АЭС завершена загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС), сообщили корреспонденту БЕЛТА на БелАЭС.

"На энергоблоке №1 Белорусской АЭС 28 апреля успешно завершена загрузка 163 имитаторов тепловыделяющих сборок", - рассказали на БелАЭС.

Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяют их конструкцию, однако не содержат ядерного топлива.

Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок является важнейшим ключевым событием подготовки реакторной установки к этапу холодной и горячей обкатки.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. По информации топливной компании "ТВЭЛ", ядерное топливо для Белорусской АЭС изготовлено и готово к поставке.-0-