На первом энергоблоке БелАЭС начинаются динамические испытания

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Динамические испытания начинаются на первом энергоблоке БелАЭС. Об этом сказал главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС постепенно увеличиваются мощности с выполнением запланированных испытаний и измерений. Следующий этап - опытно-промышленная эксплуатация. Специалистам предстоит провести испытания на разных уровнях мощности реакторной установки, при этом возможны колебания мощности - как повышения, так и понижения.

"Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А оно проходит со сбросом тепловой нагрузки и соответственно электрической нагрузки, вплоть до отключения энергоблока из сети, от энергосистемы и остановки турбогенератора", - сказал Анатолий Бондарь.

"Самое главное - испытать все системы оборудования на разных уровнях мощности блока и заказчику в конечном итоге передать полностью соответствующий нормам блок, чтобы они его в дальнейшем совершенно спокойно эксплуатировали", - подчеркнул вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

По его словам, одновременно продолжаются работы и на втором энергоблоке. "Второй энергоблок строится очень динамично. Второй блок всегда идет немного легче, чем первый. В реакторном отделении сейчас активно проводятся операции, связанные с промывками систем с гидравлическими испытаниями, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура", - сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-