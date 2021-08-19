На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и техсистем

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и технологических систем, организованных для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минэнерго."Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, по их завершении на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть.-0-