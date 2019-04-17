На первых биржевых торгах на экспорт реализовано 3 тыс. т щебня

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоялись первые биржевые торги щебнем на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.
"Интерес к белорусской продукции производства РУПП "Гранит" выразили 8 покупателей - резидентов России. В результате их конкурентной борьбы стартовая цена выросла на 20,5% - с 740 до 892 российских рублей за тонну, что позволило продавцу получить дополнительную выручку в размере свыше 450 тыс. российских рублей", - рассказали на бирже.
Всего было реализовано 3 000 т щебня на условиях 100% предоплаты и самовывоза с завода-изготовителя, что подтверждает востребованность данной продукции.
По информации биржи, практика проведения экспортных торгов данной продукцией будет продолжена. На начальном этапе предусматривается выставлять на торги щебень кубовидный из плотных горных пород фракции 5-10 (2 сорт) СТБ 1311-2002 с реализацией в Российскую Федерацию. Решение о расширении номенклатуры продукции и регионов поставки будет приниматься исходя из конъюнктуры рынка и результатов последующих торговых сессий.
Проведение следующих торгов по реализации щебня на экспорт запланировано на май.-0-
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