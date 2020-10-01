На погашение госдолга в 2021 году направят Br4,9 млрд, все обязательства будут выполнены - Головченко

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На погашение госдолга в 2021 году будет направлено Br4,9 млрд, Беларусь выполнит все обязательства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

"На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено Br4,9 млрд, в том числе на погашение внешнего госдолга - Br4,2 млрд, внутреннего - Br700 млн", - сказал глава правительства.

Роман Головченко заявил, что считает нужным упредить комментарии в определенных СМИ, что "страна рухнет под долгами". "Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития", - подчеркнул он.

Ключевым требованием к бюджету Роман Головченко назвал его сбалансированность, нацеленность на решение социальных задач и развитие инфраструктуры. При этом бюджет на 2021 год формируется в условиях ограниченности ресурсов. "Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса. Прямые потери от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в Br380 млн", - отметил он.

По его словам, для выполнения поставленных задач, сохранения макроэкономической стабильности потребуется стабильное исполнение бюджетов всех уровней. Премьер-министр попросил Министерство финансов сделать во время обсуждения акцент на вопросах работы социальной сферы, предлагаемых мерах по повышению благосостояния граждан, прежде всего, низкооплачиваемых категорий работников. Еще один ключевой вопрос - погашение и оптимизация долговых обязательств государства, а также меры по балансировке бюджетов всех уровней.-0-

Фото Оксаны Манчук