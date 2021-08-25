На полях Беларуси используется более 7 тыс. отечественных комбайнов - Пархомчик

25 августа, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. На полях Беларуси используется более 7 тыс. отечественных комбайнов. Об этом рассказал сегодня журналистам министр промышленности Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.





"Сегодня в Беларуси работают более 7 тыс. комбайнов. По нашим расчетам, практически каждый год надо обновлять 600-650 комбайнов. В этом году мы уже поставили для предприятий 350 комбайнов. До конца года тот норматив, который требуется сельскому хозяйству, постараемся выполнить", - сказал Петр Пархомчик.





По словам министра, белорусским предприятиям поставляется 25-30% из всех производимых в стране комбайнов. Остальная техника идет на экспорт, основные рынки сбыта: Россия, Казахстан, Украина.





Как сообщалось, сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Логойский район. В хозяйстве "Острошицы" главе государства доложили о перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. Поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как на "Гомсельмаше" по поручению Президента начали выпускать белорусские комбайны.-0-