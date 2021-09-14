На проект экосистемы цифровых транспортных коридоров из бюджета ЕАЭС направят почти 300 млн рос.руб.

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня одобрил реализацию проекта "Создание информационно-коммуникационной витрины национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров". Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что экосистема цифровых транспортных коридоров - это открытая цифровая среда, задача которой - помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами внутри стран и на международном уровне.

"Создание витрины национальных сервисов позволит сформировать цифровую инфраструктуру для реализации экосистемы цифровых транспортных коридоров союза и организовать взаимодействие национальных элементов цифровых сервисов с пользователями", - отметила официальный представитель ЕЭК.

Она сообщила, что финансироваться проект будет за счет средств бюджета ЕАЭС, ориентировочная сумма составит до 290 млн российских рублей. Проект планируется реализовать в 2021-2022 годах.-0-