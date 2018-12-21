На реализацию союзных программ в 2019 году будет направлено 70% бюджета СГ

21 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Около 70% средств бюджета Союзного государства в 2019 году планируется направить на реализацию союзных программ. Об этом сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, комментируя проект бюджета на будущий год, передает корреспондент БЕЛТА.

Принятие бюджета СГ на 2019 год является основным вопросом на проходящей 21-22 декабря в Москве 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Владимир Андрейченко отметил, что в 2019 году размер бюджета Союзного государства будет значительно увеличен по сравнению с 2018 годом: по доходам он сформирован в размере 7 млрд 245 млн российских рублей. "Отличительная особенность бюджета состоит в том, что 70% пойдет именно на реализацию союзных программ, - подчеркнул спикер. - Вторая особенность в том, что в предыдущие годы мы не использовали полностью ассигнования и накопились неиспользованные остатки в размере почти 3 млрд российских рублей". По словам председателя Палаты представителей, эти остатки будут включены в доходную часть бюджета 2019 года, и их планируется полностью израсходовать.

"В целом основные ассигнования пойдут на развитие промышленности, науки, на социальную сферу, военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности Союзного государства", - резюмировал Владимир Андрейченко. -0-