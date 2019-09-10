На рынке ЕАЭС с 2017 года устранено 40 препятствий

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрел перечень препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изъятия и ограничения в ЕАЭС устраняются с помощью механизма дорожной карты, по которой в 2018-2019 годах планируется устранить 17 препятствий, - отметили в пресс-службе. - На текущий момент с 2017 года ликвидировано 40 препятствий: 7 ограничений, 5 изъятий и 28 барьеров".

Согласно принятой в ЕАЭС терминологии, под барьерами понимаются препятствия, не соответствующие праву ЕАЭС. Ограничения - это препятствия, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом союза. Изъятия - это предусмотренные правом ЕАЭС исключения о неприменении государством - членом союза общих правил функционирования внутреннего рынка ЕАЭС.-0-