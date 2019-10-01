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01 октября 2019, 17:36

На саммите ЕАЭС утвержден бюджет на 2020 год и обсуждено распределение ввозных таможенных пошлин

Во время заседания
Во время заседания

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. На саммите Евразийского экономического союза в Ереване утвержден бюджет организации на 2020 год и обсуждены нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Об этом сообщил журналистам по итогам саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили важный пункт повестки дня - достижение окончательного решения по нормативам распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС. Мы утвердили отчет об исполнении бюджета ЕАЭС за 2018 год, а также бюджет ЕАЭС на 2020 год", - сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян считает, что состоявшийся саммит был весьма результативным. Одним из важных мероприятий, впервые проведенных во время саммита ЕАЭС, стал Евразийский экономический форум. По решению Высшего Евразийского экономического совета такие форумы станут регулярными и впредь будут проводится страной, председательствующей в организации.

Особыми гостями саммита стали президенты Ирана Хасан Роухани и Молдовы, имеющей статус наблюдателя в ЕАЭС, Игорь Додон, а также премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Подписано соглашение о зоне свободной торговли между Сингапуром и ЕАЭС. Президент Ирана был приглашен в связи с тем, что в октябре этого года вступает в силу временное соглашение об образовании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Важным итогом саммита стало подписание Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. "Его создание будет способствовать повышению уровня, качества и доступности финансовых услуг для граждан и компаний, росту эффективности финансового сектора", - отметил премьер-министр Армении.

Участники саммита также обсудили возможности гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, пересмотр распределения сумм ввозных таможенных пошлин между государствами - один из важнейших вопросов для Беларуси в повестке дня. Работа по пересмотру нормативов ведется с 2017 года, каждая страна отстаивает наиболее выгодный для себя вариант. Эти вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях Совета Евразийской экономической комиссии, Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета. Однако пока странам удавалось лишь сблизить подходы к определению методики расчета нормативов распределения.

Сейчас нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%. Они действуют до конца этого года.

В августе 2018 года перестал действовать норматив для Кыргызстана, установленный во время его присоединения к ЕАЭС. Норматив для него определялся без расчетов, чтобы экономика страны быстрее адаптировалась к членству в союзе. Позже нормативы для Кыргызстана продлили до конца 2019 года: к этому сроку государства ЕАЭС планировали выработать общие подходы. Однако до сих пор страны не могли определиться, за какой период надо рассчитывать нормативы распределения таможенных пошлин. Последнее обсуждение состоялось 9 августа на заседании Евразийского межправительственного совета.-0-

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