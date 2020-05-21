На строительно-монтажные работы в I квартале пришлось почти 54% всех инвестиций

21 мая, Минск/ Корр. БЕЛТА/. На строительно-монтажные работы в январе - марте 2020 года пришлось 53,8% общего объема инвестиций по стране. Это на 2,1 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

По информации ведомства, значительный объем выполненных строительно-монтажных работ приходится на объекты жилищного строительства. За январь - март в Беларуси введено в эксплуатацию 956,4 тыс. кв.м жилья за счет всех источников финансирования, что составляет 109,7% к соответствующему периоду прошлого года. Всего в 2020 году в стране планируется построить 4 млн кв.м жилья, в том числе 980 тыс. кв.м с государственной поддержкой.

Что касается цен на жилье, то за последние годы обеспечено не только сближение, но и опережение роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по стране по сравнению со средней стоимостью квадратного метра общей площади жилых домов, построенных с господдержкой, отметили в пресс-службе. Согласно государственной программе "Строительство жилья" на 2016-2020 годы на этот год предусмотрена средняя стоимость квадратного метра с господдержкой в пределах Br1082,2. "Не превысить данный рубеж предполагается за счет экономии, то есть оптимизации, затрат на всех стадиях инвестиционного цикла строительства. Для этого планируется расширить применение отечественных материалов, возводить объекты преимущественно по типовым проектам и проектам, рекомендованным для повторного применения. Предусмотрено выделение участков для строительства жилья в районах с существующей инженерной и транспортной инфраструктурой либо в местах, максимально приближенных к ней. Госпрограмма также предполагает и другие комплексные мероприятия", - пояснили в министерстве.

Как подчеркнули в пресс-службе, увеличение объемов строительно-монтажных работ непосредственно отразилось как на количестве выполненных подрядных работ (105,9%), так и на продукции, выпускаемой предприятиями отраслевой промышленности (103,9%). "Работа отраслевой промышленности ориентирована на платежеспособный спрос на отечественном рынке, наращивание экспорта, сохранение занятости и недопущение работы на склад. За январь - март этого года выпуск цемента в натуральном выражении превысил параметры аналогичного периода 2019 года на 10,5 процентных пункта, кирпичей и блоков строительных - на 34,4 процентных пункта, керамической плитки - на 2,1 процентных пункта, - сообщили в Минстройархитектуры. - Также по итогам работы за март этого года, несмотря на влияние внешних факторов, включая сезонность спроса на продукцию строительной индустрии, удалось уменьшить складские запасы на 10,3% по сравнению с январем - февралем 2020 года".

В январе - феврале этого года темп роста экспорта товаров составил 104,4%. Во внешнеторговом балансе за этот период обеспечено положительное сальдо в размере $25,4 млн.

Экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг в целом по стране за первый квартал 2020 года достиг $139,8 млн, что составляет 101,8% к уровню аналогичного периода предыдущего года (при задании на I квартал 2020 года 100%).-0-