На строительство линии в ОАО "Красносельскстройматериалы" выделят Br8,5 млн

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики выделит в 2019-2020 годах из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда на безвозвратной основе Br8,5 млн ОАО "Красносельскстройматериалы". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 декабря 2019 года №879, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Средства будут направлены на закупку технологического оборудования, строительно-монтажные и проектные работы для реализации проекта "Строительство линии приготовления теплоносителя для теплогазогенератора при производстве клинкера сухим способом на филиале №1 "Цементный завод" ОАО "Красносельскстройматериалы" в целях развития производственных мощностей по увеличению использования торфяного топлива при производстве цемента.

Министерству архитектуры и строительства поручено обеспечить целевое использование ОАО "Красносельскстройматериалы" выделенных средств.

Документ принят в соответствии с указом от 7 августа 2012 года №357 "О порядке формирования и использования средств инновационных фондов", а также положением о порядке и целях использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, утвержденным постановлением правительства от 5 января 2013 года №9.-0-