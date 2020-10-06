На Светлогорском ЦКК реализуют новый инвестпроект по производству упаковочных видов бумаги

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Светлогорский ЦКК" будет реализован новый инвестиционный проект по организации производства упаковочных видов бумаги. Его выполнение было поддержано сегодня на совещании у главы государства по вопросам развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом рассказал журналистам по итогам совещания председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии в Светлогорске планируется установить бумагоделательную машину по производству крафт-мешочной микрокрепированной бумаги производительностью 150-160 тыс. т в год.

"Машина будет выпускать бумагу, из которой малый и средний бизнес сможет изготавливать тару и упаковку, - пояснил Михаил Касько. - Например, для упаковки сухого молока, сухих строительных смесей, цемента". По оценке "Беллесбумпрома", этот рынок является весьма перспективным и продукция будет пользоваться спросом. "Сегодня (на совещании у Президента. - Прим. БЕЛТА) говорили о том, что негоже нам отправлять за рубеж, по сути, полуфабрикаты в виде целлюлозы (хоть это тоже рентабельно). Нам лучше перерабатывать ее в упаковочные виды бумаги и оставлять у себя в стране еще большую добавленную стоимость", - подчеркнул глава концерна.

Ориентировочная стоимость бумагоделательной машины может составить около 56 млн евро (такая сумма, например, указана в предложении финской компании Valmet). Стоимость реализации всего проекта под ключ оценивается примерно в 126 млн евро, которые планируется взять в кредит в ОАО "АСБ Беларусбанк".

В настоящее время совместно с Министерством финансов и Беларусбанком прорабатывается бизнес-план. "Мы рассчитываем в ближайшее время получить отзыв от этих ведомств и будем вносить предложения на уровне указа главы государства о комплексном решении по строительству этого объекта", - уточнил Михаил Касько.

Выгоду от реализации нового проекта он пояснил на цифрах: если целлюлоза продается на рынке примерно по $400-420 за тонну, то упаковочную бумагу белорусское предприятие рассчитывает продавать по $650. "То есть это дополнительная выручка $250 на тонне, которую получит Светлогорский ЦКК для того, чтобы в том числе ускорить возврат ранее взятых инвестиционных кредитов", - отметил он.

Что касается предыдущего инвестпроекта на Светлогорском ЦКК, то его реализация в целом завершена. Первый пусковой комплекс объекта по производству сульфатной беленой целлюлозы введен в эксплуатацию в январе этого года и успешно работает. Там уже произведено более 183 тыс. т товарной сульфатной беленой целлюлозы (60-70% от проектной мощности). Осталось ввести вторую очередь - по производству вискозной целлюлозы. Подготовка к запуску уже проведена, остается, как говорят специалисты, "прокрутить" оборудование. "В конце октября - начале ноября получим вискозную целлюлозу", - отметил Михаил Касько.

Он считает, что модернизация целлюлозно-бумажной промышленности может стать новым драйвером роста для экономики отрасли, как это в свое время случилось с модернизацией плитных заводов. "Они стали драйвером роста мебельной промышленности. За последние пять лет в Беларуси количество производителей мебели выросло вдвое. Сегодня таким же драйвером роста может стать целлюлозно-бумажная промышленность, когда картон и бумага, которую мы будем у себя делать, будет превращаться в полиграфическую и упаковочную продукцию", - подчеркнул руководитель концерна.-0-