На торгах БУТБ с начала года продано сырого молока на Br38 млн

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года на торгах Белорусской универсальной товарной биржи реализовано сырое коровье молоко на Br38 млн, что в 2,7 раза больше, чем за весь 2019 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С начала года на торгах Белорусской универсальной товарной биржи продано 41 тыс. т сырого коровьего молока на сумму Br38 млн. Это в 2,7 раза больше, чем за весь прошлый год, причем как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Положительное влияние на динамику продаж оказало, с одной стороны, расширение пула продавцов молокосырья, регулярно участвующих в биржевых торгах, а с другой - увеличение доли биржи в общем объеме закупок сырого молока отечественными переработчиками", - сказал пресс-секретарь.

Как отметили в БУТБ, Беларусь - единственная страна в мире, где сырое коровье молоко реализуется с применением биржевого механизма. К торгам допускаются только молокопроизводители, не имеющие задолженности по поставкам молока и других финансовых обязательств перед молокопереработчиками. Отчасти именно поэтому изначально предложение сырья было весьма ограниченным, что способствовало установлению более высокой цены, чем на внебиржевом рынке. Такая ситуация сохранялась вплоть до апреля нынешнего года. Однако уже с мая рост биржевых котировок замедлился, и, по мнению аналитиков БУТБ, текущая цена - Br0,70 за кг без НДС для высшего сорта и Br0,71 за кг для сорта "Экстра" - близка к равновесной. На бирже также не исключают дальнейшего снижения цены молокосырья в летний период по мере расширения круга поставщиков молока, отвечающих требованию об отсутствии задолженности.

"Биржа - классический рыночный механизм, который, исходя из уровня спроса и предложения, формирует справедливую цену на товар. До недавнего времени из-за дефицита молочного сырья продавцы находились в более выигрышном положении. Теперь ситуация изменилась - все больше производителей стараются реализовать свою продукцию через биржу, а желающих купить высококачественное сырье с гарантированным исполнением сделки всегда было достаточно", - подчеркнули в БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-